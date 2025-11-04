Garajdaki otomobilinde ölü bulundu

Sivas'ta garjajdaki otomobiline bakmak için evden çıkan 76 yaşındaki Mustafa Koç, ölü bulundu.

Sivas'ta 76 yaşındaki Mustafa Koç, evinin altında bulunan garjdaki otomobilinde ölü bulundu.

GARAJA BAKMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI

Saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın apartmanın altında bulunan garajdaki otomobiline giden Mustafa Koç, aradan zaman geçmesine rağmen evine dönmedi.

UZUN SÜRE DÖNMEYİNCE EŞİ MERAKLANDI

Meraklanan eşi Fadime Koç, kontrol için garaja indiğinde eşini otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta aracında ölü bulunan Mustafa Koç

76 YAŞINDAKİ ADAM ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Koç'un cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

