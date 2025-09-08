Gani Müjde’den kayyum Gürsel Tekin’e ağır tepki: TEM kapalı ama utanmazlık caddesi açık

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyeti görevlendirilmesinin yankıları sürüyor. Tekin’in 8 Eylül pazartesi günü 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklaması üzerine CHP harekete geçerken CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan gençler destek çağrısı yaptı.

Yapılan bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti. Çevik kuvvet polisi ise, geçtiğimiz gece, CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle abluka altına aldı.

"TEM OTOYOLU KAPALI AMA UTANMAZLIK CADDESİ AÇIK"

Ünlü senarist Gani Müjde, kayyum Gürsel Tekin’e sosyal medya hesabından ağır bir tepki gösterirken “Gürsel bey il başkanlığına bugün gideceğinizi duydum. Yollar biraz sıkıntılı "sevgili abim". O yüzden sana yardım edeyim dedim.” ifadelerini kullanırken “Tem otoyolu kapalı ama utanmazlık caddesi açık. Caddenin sonunda yol ikiye bölünüyor. Sağ tarafı tercih et. Yazıklar olsun marketinin yanından merdivenleri çık, Benden bi cacık olmaz lokantasını geç. Demokrasi meydanını arkanda bırak hiç arkana bakma hatta.” sözlerini sarf etti.

Müjde, sözlerinin devamında “Bu yol yol değil sokağını bitirince tam karşında toma'ları göreceksin. "Ben iktidar tarafından muhalefet partisine atanan Kayyum'um. Bugün aslanlarla gelecektim ama kafesin kapısını biri açık bırakmış. O yüzden yalnız kaldım. Binaya kadar bana eşlik eder misiniz?" de. Koltuğa otururken de dikkat et. Raptiye maptiye koymuş olabilirler, hatta senden önce biri oturmuş olabilir. Aman ha.” ifadelerini kullanarak Tekin’e mizahi bir dille tepki gösterdi.

