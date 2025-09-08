Gürsel Tekin'den şartlı açıklama: İl binasına gideceğim ama...

Gürsel Tekin'den şartlı açıklama: İl binasına gideceğim ama...
CHP İstanbul Yönetimi'ne kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'den şartlı açıklama geldi. Dün gece saatlerinden itibaren ablukaya alınan il binasına gidip gitmeyeceği merak konusu olan Tekin'in önce "bugün gitmekten vazgeçtiği" sonra "gideceği" haberi gelirken bir açıklama daha geldi. "İl binasına gideceğim ama..."

CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alarak yerine Gürsel Tekin'in aralarında bulunduğu heyetin kayyum olarak atanmasına ilişkin mahkeme kararı krize neden oldu.

Gürsel Tekin'in kayyum olarak il binasına gideceğini açıklamasının ardından CHP Gençlik Kolları harekete geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanan partili gençler Tekin'i içeri almamak için destek çağrısı yaptı. Çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti.

GÜRSEL TEKİN "VAZGEÇTİ" DENİLDİ

"Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur." diyerek bugün saat 12'de il binasında olacağını yineleyen Gürsel Tekin'in vazgeçtiği ifade edildi. Saygı Öztürk'e konuşan Tekin'in Gürsel Tekin'in kayyumluktan ayrılma gibi bir durumunun şu anda gündemde olmadığı ancak parti kurmaylarıyla temaslar kurarak gidişin başka bir güne ertelenmesinin görüşüldüğü aktarıldı.

TELE1'den Fırat Yeşilçınar'a açıklama yapan Gürsel Tekin'in gitmeyeceği ifadesini yalanladığı, "Ben bugün saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım. Gitmemek gibi bir kararım yok. Fakat gitmeden önce geniş bir basın açıklaması yapacağım. Büyük ihtimal saat 11:00 gibi olur." dediği öğrenildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN ŞARTLI AÇIKLAMA

Polis ablukasının sürdüğü il binasına gideceğini yineleyen Gürsel Tekin ikinci açıklamayı yaptı. Tekin açıklamasında "saat 11.00-12.00 gibi" il binasında olacağını ifade ederken "polisle içeri girmeyi reddettiğini" söyledi.

Sözcü muhabiri Fırat Fıstık'a konuşan Tekin, 'Gitmeyeceğim diye bir şey yok ancak polisle içeriye girmeyeceğim' dedi.

Halk TV'ye konuşan Gürsel Tekin, daha önce yapacağını duyurduğu basın açıklamasına işaret ederek "Önce açıklama yapacağım sonra İl Binası'na gireceğim" dedi.

"İL BİNASINA GİDECEĞİM AMA..."

Fırat Fıstık'ın Tekin ile konuşmasından aktardıkları şu şekilde:

'Yüzlerce çevik kuvvet polisi her yeri kapatmış durumda, burada CHP'lilerin bekleyişi devam ederken polisler buradan kıpırdamıyorlar. Benim sayabildiğim kadarıyla onun üzerinde toma var.

Geçen hafta bu karar alınmıştı en merak edilen konulardan biri de Gürsel Tekin'in gelip gelmeyeceğiydi. Ben kendisini aradım 'gitmeyeceğim diye bir şey yok ancak polisle içeriye girmeyeceğim' dedi. Polisle asla istanbul il binasına girmeyeceğini belirtiyor. Basın açıklamasını nerede yapacağı hakkında bilgi yok. Tekin, Saat 11.00-12.00 gibi orada olacağım' diyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

