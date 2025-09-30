Fırat ve Yiğitel'i Numan Kurtulmuş barıştırdı: Erdoğan Trump görüşmesi aralarını açmıştı

Erdoğan Trump görüşmesi aralarını açmıştı... Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşurken canlı yayında tartışan Fırat ve Yiğitel'i Numan Kurtulmuş barıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme tartışmaya neden oldu.

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasında sözlü tartışma yaşanırken Yiğitel programda Erdoğan-Trump görüşmesinin önemine dair yorum yapılmadığını iddia etti. Fırat Yiğitel'e "Şov yapma şu an rica ediyorum. Sakın benim üzerimden bu işe girme! Çok pişman olursun!" yanıtını verdi.

Yiğitel ise yaptığının şov olmadığını kendi fikirlerini söylediğini savunurken Hande Fırat, "Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı. Yalan atmak ayrı" şeklinde konuştu. Konuklardan Zafer Şahin her ne kadar araya girmek istese de başarılı olamadı.

CNN Türk'te 'Bana şov yapma, çok pişman olursun' sözleri! Hande Fırat ile Melik Yiğitel fena kapıştıCNN Türk'te 'Bana şov yapma, çok pişman olursun' sözleri! Hande Fırat ile Melik Yiğitel fena kapıştı

FIRAT VE YİĞİTEL'İ NUMAN KURTULMUŞ BARIŞTIRDI

Fırat ve Yiğitel'in ekranda başında başlayan gerginliği TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sonlandırdı. Gazeteci Nevşin Mengü, Fırat ve Yiğitel'in Numan Kurtulmuş ile verdikleri pozu paylaşarak şunları söyledi:

firat-ve-yigiteli-numan-kurtulmus-baristirdi.jpg

"TBMM başkanı Numan Kurtulmuş, gazeteciler Hande Fırat ve Melik Yiğitel'i Macaristan'da bizzat barıştırmış"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

