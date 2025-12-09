Firari memurun çaldığı altınların sahibi İstanbul'dan çıktı!

Büyükçekmece Adliyesi'nde bir memurun emanet odasından aldığı altın ve gümüşler ile beraber İngiltere'ye firar etmesi hala ülkenin gündeminde. 150 milyon liralık vurgunda soruşturmalar devam ederken bakanlık da devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında firari memur Erdal Timurtaş'ın yakınlarının da aralarında olduğu 10 kişi daha gözaltına alındı.

T24'ten Tolga Şardan, İstanbul'da polis kanadından ve Ankara'dan Adalet Bakanlığı'ndan kritik verileri köşesine taşıdı.

Adliye emanetinde vurgun yapan memurun annesi konuştu: Oğlumu maşa olarak kullandılar

ALTIN VE GÜMÜŞLERİN ASIL SAHİBİ İSTANBUL'DAN ÇIKTI

Firari memurun çaldığı altınların göçmen kaçakçılığı soruşturmasından elde edilen mallar olduğu biliniyordu. Şardan'ın aktardıklarına göre bu altınların asıl sahibi Kapalı Çarşı'da iki kuyumcu:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen eylülde “Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığını veren” bir suç örgütüne operasyon yaptı.

Suç örgütünün lideri Medet Anlı’nın talimatlarıyla gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz Türk vatandaşlığı hakkı kazanılması işlemlerinde, geçmişte benzerleri ortaya çıkarılan “düşük bedeldeki gayrimenkulleri, ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık hakkı için gereken 400 bin dolara yükseltilmesi” işlemlerinin kullanıldığı anlaşıldı.

Anlı ve ekibinin, istekli yabancıları 50 bin dolar karşılığında, yasa dışı işlemlerle vatandaşlık verdiği belirlendi.

Tespitler sonrasında gerçekleştirilen operasyonda Anlı ve ekibinin yanı sıra Kapalı Çarşı’da ticari faaliyet yürüten iki kuyumcu da gözaltına alınıp tutuklandı. Kuyumculara yönelik iddia; Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların getirdiği altın başta kıymetli mücevheratı dövize çevirip suç örgütüne verilmesini sağlamak.

Daha doğrusu, suç örgütünün finans kaynağı sarmalında yer almak!

İşte operasyon sırasında söz konusu iki kuyumcunun tüm mallarına “suçtan elde edilen gelir” iddiası kapsamında el konuldu. Savcılık soruşturmasında, tüm kıymetli eşyanın tutanakları hazırlanıp dosyaya aktarıldı.

Dolayısıyla çalınan kıymetli eşyanın asıl sahipleri Kapalı Çarşı’nın iki esnafı."

TİMURTAŞ İŞÇİYKEN NASIL MEMUR OLDU?

Vurgunun 12 Kasım tarihinde yapıldığı, şahsın emanet odasından market arabası ile çıktığı görüntüler sosyal medyaya da düşmüştü. 13 Kasım tarihinde soğukkanlı bir şekilde yine işe gelen memur 14 kasım tarihinde aile sorunu olup işe gelmedi.

Timurtaş adliyede çalışan bir temizlik işçisiydi. Taşeron olarak çalışan işçi, adliyelerdeki eksik memur için kurum içi sınavda memur olmaya hak kazandı. Komisyon kararı ile adliyede görevlendirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan iş bölümü ile üç yıldır adliyede katip olan Timurtaş ile beraber aynı dönemde adliyede çalışan temizlik personelinin büyük bölümünün halen katip ve mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi.

KASA NASIL PATLATILDI?

Güvenilir bir çalışan olarak bilinen Tİmurtaş'ın vurgundan 2 gün sonra işe gelmemesinin adliye ilgililerinde farkındalık yaratmadığını kaydeden Şardan, iki kasanın anahtarının da Timurtaş'ta olduğunu belirtti:

"Emanet odasındaki iki kasanın anahtarının sahibiyken toplamda 75 kilogram altın ve gümüşü çalan Timurtaş’ın işe gelmemesi, adliyenin ilgililerinde herhangi bir farkındalık yaratmadı! Zira, Timurtaş dört yıldan bu yana çalıştığı adliyede güvenilir personel arasındaydı. Adli emanet şefinde olması gereken içinde suçlarda el konulan kıymetli suç delillerinin bulunduğu iki kasanın anahtarı Timurtaş’taydı!"

ADLİYE ÖNÜNDEKİ İKİ ARACIN SIRRI

Kamera kayıtlarına bakıldığında altın ve gümüşlerin bulunduğu çuvalın yüklendiği aracın yanında bir aracın daha bulunduğu görüldü. O iki araç vurgundan bir gün önde adliyenin yakınında tespit edildi.

Timurtaş altın ve gümüşleri kiralık araca yükledi. İki aracın hem vurgun günü hem de bir gün öncesinde sitenin kapalı otoparkında buluştu:

"Timurtaş’ın çalıntı malı yüklediği aracı, araç kiralama şirketinden kiralaması araştırmayı kolaylaştırdı. Hem olaydan bir gün hem de olay günü, içinde adli emanetten çalınan kıymetli eşyaları taşıyan aracın birbirlerini takip ederek Beylikdüzü’nde bir sitenin kapalı otoparkına girdiği tespit edildi. İkinci araçtaki kişinin kimliği belirlendi. Hatta birbiriyle bağlantılı bir gelişme daha yaşandı. Bu kişinin Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir davasının olduğu ve duruşmaya katılması olasılığına karşı, İstanbul’dan özel bir ekip Doğubeyazıt’a gönderildi. Fakat şüpheli duruşmaya katılmadı. Söz konusu şüpheli, İstanbul’daki operasyonda gözaltına alındı."

TİMURTAŞ'IN ADLİYEDEKİ GÖREVİ

Firari memurun adliyedeki tek görevi şu şekilde ifade edildi:

"Olayın polislerce fark edilememesinin gerekçesi ise “söz konusu adliye personeli, emanet odasından sorumlu. Tek görevi emanet eşyayı götürüp getirmek. Sürekli içeri girip dışarı eşya çıkartıyor. Ya da eşyayı odaya koyuyor. Rutin çalışma hareketleri” biçiminde değerlendiriliyor emniyet yetkililerince."

"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİLER"

Timurtaş'ın adliyedeki arkadaşına 400 bin lira civarında borcunun olduğunu söylediği, geçen perşembe günü bu arkadaşını arayarak, "Bunu yapmak zorundaydım. Beni ailemle tehdit ettiler. Borcumu ödeyeceğim” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.