Adliye emanetinde vurgun yapan memurun annesi konuştu: Oğlumu maşa olarak kullandılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun zamandan bu yana işe gelmediğinin fark edilmesi üzerine Başsavcılık talimatıyla kasalar açılmıştı.

Denetimler sonucunda, İstanbul merkezli sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altın olmak üzere toplam 147 milyon lira değerindeki 75 kilogram ziynet eşyasının kayıp olduğu belirlenmişti.

Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten

Olayın açığa çıkmasının ardından zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihinde eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlenmişti. Yurt dışına kaçan Erdal T. ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.

ANNESİ KONUŞTU: OĞLUM BÖYLE BİRİSİ DEĞİL MAŞA OLARAK KULLANDILAR

İngiltere'ye kaçtığı belirlenen Erdal T.'nin annesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kapı eşiğinden açıklamalarda bulunan anne oğlunun lise mezunu olduğunu söyledi. Oğlunun temizlik personeli olarak iş girdiğini ifade eden anne, adli emanet bürosu anahtarının oğlunda ne aradığını sordu. Oğlunun bu işi kendi başına yapacak birisi olmadığını öne süren anne, birilerinin oğlunu kullandığını savundu.

Durumdan haberlerinin polislerin kapıya geldiğinde olduğunu aktaran anne, gelişmeleri de basından öğrendiğini söyledi. Birilerinin oğlunun başını yakıp maşa olarak kullandığını söyleyen anne, vakanın açığa çıkarılmasını istedi. Anne 100 kilo ziynetin tek seferde taşınamayacağını kaydetti.

Oğlunun kredi ile kendine ev aldığını ve bir de arabasının olduğunu kaydeden anne, depoya tek kişinin girmediğini, polislerin bölgede yoğun olduğunu söyledi. Anne iki torununun birisinin altıncı sınıfa diğerinin de ana sınıfına gittiğini ifade etti.

Yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu ifade eden anne olayın açığa çıkarılmasını isteyip, anahatarın neden temizlik işçisine verildiği sorusunun altını çizdi.