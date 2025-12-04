Adli emanet vurgununda firari memura kırmızı bülten

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediğinin tespit edilmesinin ardından savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

25 KG ALTIN 50 KG GÜMÜŞ

Savcılığın talimatının ardından açılan kasaların tamamen boş olduğu görüldü. Yapılan tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş adliyenin emanet bölümünden çalındı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi.

Adliyedeki 150 milyonluk soygun: Arkadaşlarına attığı son mesaj ortaya çıktı!

147 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE GÜMÜŞLERLE FİRAR ETTİLER

Savcılığın talimatının ardından ekipler tarafından yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla beraber 19 Kasım 2025 tarihinde saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Londra'ya uçtuğu belirlendi. Şüpheli isimlerden Kemal D. ise gözaltına alındı.

Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN ALINAN ALTINLAR

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu tespit edildi. Adli emanet bürosunda yapılan sayımlarda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün alındığı tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

'ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN'

147 milyon lira değerinde ziynet eşyaları ile kaçan Erdal T.'nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi'nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

FİRAR EDEN MEMURA KIRMIZI BÜLTEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Kırmızı Bülten talebi Adalet Bakanlığı’na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan gözaltında olan diğer şüpheli Kemal D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.