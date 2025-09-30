Filistin'den, Trump'ın Gazze planına açıklama

Filistin Devlet Başkanlığından Trump'ın Gazze planına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

FİLİSTİN İŞBİRLİĞİNE HAZIR

Filistin, ABD Başkanı’nın barışa ulaşacak bir çözüm bulacağına inandığını ve Gazze’deki çatışmaların sona ermesi için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla iş birliği yapmaya, olumlu ve yapıcı diyaloglar geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın, "toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanmasını" içermesi gerektiği belirtildi.

Bakanlardan Trump’ın Gazze ateşkes planına ortak açıklama

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGULANDI

Açıklamada, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı.