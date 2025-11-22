Fıkra gibi olayda muhtar muhtarı vurdu

Fıkra gibi olayda muhtar muhtarı vurdu
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir köy muhtarı, kendisine saldıran köpeği tabancayla korkutmak isterken yanlışlıkla başka bir muhtarı yaraladı. Yaralı muhtar hastaneye kaldırılırken, olayın faili muhtar ise jandarmaya teslim oldu.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Çavuşlu köyünde yaşanan olayda, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran bir köpeği uzaklaştırmak için tabancasını kullandı. Muhtarın yere doğru ateş etmek istediği sırada tabancadan çıkan kurşun, olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U.'ya (46) isabet etti.

YANLIŞLIKLA BAŞKA BİR MUHTARI YARALADI

Kurşunun karın bölgesine isabet ettiği M.U., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MUHTAR JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olayın ardından Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç., Daday İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kendisini teslim etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İnceleme kapsamında olay yerinde gerekli teknik ve fiziki tespit çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
