Muhtara makamında silahlı saldırı!

Muhtara makamında silahlı saldırı!
Yayınlanma:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Metin Dündar (47), makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Emin Civelek Bulvarı'nda bulunan Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlığı'nda meydana geldi.

Muhtarın sır ölümü! Soruşturma başlatıldıMuhtarın sır ölümü! Soruşturma başlatıldı

MASKELİ SALDIRGAN ATEŞ AÇIP KAÇTI

Üzerinde zirai ilaçlama kıyafeti ve maske takılı bir kişi, içeri girerek makamında oturan Muhtar Metin Dündar’a tabancayla ateş açıp kaçtı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Bacaklarından yaralanan Dündar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı duyan Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ve çok sayıda mahalle muhtarı da hastaneye gelerek, saldırıya uğrayan Muhtar Dündar’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Türkiye
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
Yenidoğan savcısını tehdit davasında 5 tahliye
Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi: 200'ü birden doğaya salındı
Kahverengi kokarcayla mücadele onlara devredildi