FETÖ'cülerden milletvekillerine dikkat çeken e-posta

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarında olmak üzere soruşturmalar ve gözaltılar devam ediyor. Muhalefet, soruşturmaların FETÖ'nün siyasi ayağına değinilmemesine yönelik tepkilerine devam ederken bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FETÖCÜLERDEN VEKİLLERE E-POSTA

GDH'de yer alan habere göre FETÖ mensupları 'Yeni Herkül Platformu' imzası ile milletvekillerine e-postalar gönderdi. Bu e-postalarda darbe girişiminin sorumlularına dair yeni iddialar, yeniden yargılama talepleri ve devam eden sürece dair hukuki, idari istekler yer aldı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama ya da soruşturmanın başladığına dair bir açıklama basında yer bulmadı.

12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

FETÖ mensuplarına yönelik dikkat çeken gelişmeler devam ederken bugün de 12 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken bunlardan 15'inin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.