Feribot seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımı, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle aksadı. GESTAŞ tarafından yapılan duyuruyla, Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Geyikli-Bozcaada hattında: Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında: Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

'Fuhuşa teşvik' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için gün içinde planlanan diğer seferlerin de yapılamayacağını bildirdi. Yolcuların seyahatlerinden önce güncel durumu kontrol etmeleri gerekiyor.