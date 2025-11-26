Feribot seferlerine fırtına engeli!

Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan birçok feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımı, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle aksadı. GESTAŞ tarafından yapılan duyuruyla, Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Geyikli-Bozcaada hattında: Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında: Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için gün içinde planlanan diğer seferlerin de yapılamayacağını bildirdi. Yolcuların seyahatlerinden önce güncel durumu kontrol etmeleri gerekiyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

