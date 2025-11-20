Ferdi Zeyrek'in bahçesindeki havuz oyun parkı oldu

Ferdi Zeyrek'in bahçesindeki havuz oyun parkı oldu
Yayınlanma:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kurban bayramının ilk günü 6 haziran tarihinde havuzun elektrik pompasını tamir ederken kapıldığı elektrik akımında hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölümüne neden olan o havuz artık oyun parkı...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi bütün siyaseti bir araya getirmiş, Türkiye genç yaşta siyasi kariyerinin baharında olan Zeyrek için gözyaşı dökmüştü.
6 Haziran'da elektrik akımına kapılan ve 3 günlük yaşam savaşını 9 Haziran tarihinde kaybeden Zeyrek'in ölümünün üzerinden 5 ay geçti.

Zeyrek'in ölümünün ardından önce kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazanan Nehir üniversite öğrencisi oldu.

ADINA VAKIF KURULDU

Aynı zamanda hemşerisi olan CHP Lideri Özel büyük bir dostluk örneği sergileyip Zeyrek ailesini Nehir'i sınava götürmek dahil bir an olsun yalnız bırakmadı. Zeyrek'in adının yaşatılması için Nurcan Zeyrek (eşi) tarafından Ferdi Zeyrek vakfı kuruldu, bu vakıfta maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere yardım ediliyor.

Ferdi Zeyrek Vakfı açıldı! Özgür Özel: Ferdi’ye layık olmak için çalışmaya devam edeceğizFerdi Zeyrek Vakfı açıldı! Özgür Özel: Ferdi’ye layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Son dakika | Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi

Son dakika | Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildiSon dakika | Ferdi Zeyrek iddianamesi kabul edildi


"FERDİ BURAYI TUĞLASINA KADAR SEVEREK YAPTI"

Olayın üzerinden aylar sonra Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ilk defa konuştu. Posta'dan Banu Şen'in haberine göre o acı olayın ardından şu anda üniversite öğrencisi olan Nehir evden taşınmalarını teklif etti.

Nurcan Zeyrek ise, "Bir tarafım taşınmak istiyordu ama Ferdi burayı tuğlasına kadar tırnaklarıyla ve severek yapmıştı. Burada çok güzel anılarımız var. Evi en sevdiği yerdi. En sevdiği yerde vefat etti. Burayı terk etmenin doğru bir şey olmadığını düşündüm. Şimdi ben de 'İyi ki taşınmadık' diyorum. Evi değiştirmedik." dedi.

O HAVUZ OYUN PARKI OLDU

Zeyrek, bahçedeki havuzu oyun parkına çevirdiklerini söyledi: Havuzu oyun parkına çevirdik. Belki ikizler biraz büyüdükten sonra eğer kendimizi iyi hissedersek tekrar havuzun üzerini açarız. Bilemiyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!