Feci kazada otomobil takla attı: 2 yaralı

Yayınlanma:
Edirne’de çarpışan iki otomobilden birinin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Edirne-Havsa D100 karayolunda meydana eşen kazada, Havsa’dan Edirne yönüne giden Y.S.’nin kullandığı Bulgaristan plakalı otomobile, kavşakta dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen E.Ü.’nün kullandığı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle E.Ü.’nün kullandığı otomobil takla atarak yol kenarına ters döndü.

2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, ters dönen otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkarttı.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kaynak:DHA

