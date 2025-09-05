Feci kazada araçlar alev topuna döndü: 3 kişi öldü 5 kişi yarandı!

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın karıştığı korkunç bir kaza meydana geldi.

Saat 18.00 sıralarında Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana gelen kazada, M.O. (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y.'nin (44) kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDE ANGIN ÇIKTI

Çarpışmadan sonra 2 araçta da yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yapılan kontrolde sürücü Y.Y. ile aynı otomobilde bulunan Z.Y. (64) ve Z.Y.’nin (16) yaşamını yitirdiği, H.Y.’nin (18) yaralandığı belirlendi.

Kazada diğer sürücü M.O. ile otomobildeki N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O.’nun (15) da yaralandığı tespit edildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler ise, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.