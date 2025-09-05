Feci kazada araçlar alev topuna döndü: 3 kişi öldü 5 kişi yarandı!

Feci kazada araçlar alev topuna döndü: 3 kişi öldü 5 kişi yarandı!
Yayınlanma:
Karabük'te 2 aracın çarpıştığı kazada araçlarda yangın çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın karıştığı korkunç bir kaza meydana geldi.

Saat 18.00 sıralarında Eflani- Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana gelen kazada, M.O. (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Y.Y.'nin (44) kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

karabukte-2-otomobilin-carpistigi-kazad-897981-266797.jpg

ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDE ANGIN ÇIKTI

Çarpışmadan sonra 2 araçta da yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

karabukte-2-otomobilin-carpistigi-kazad-897979-266797.jpg

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yapılan kontrolde sürücü Y.Y. ile aynı otomobilde bulunan Z.Y. (64) ve Z.Y.’nin (16) yaşamını yitirdiği, H.Y.’nin (18) yaralandığı belirlendi.

Kazada diğer sürücü M.O. ile otomobildeki N.O. (39), Ö.F.O. (10) ve Y.O.’nun (15) da yaralandığı tespit edildi.

karabukte-2-otomobilin-carpistigi-kazad-897980-266797.jpg

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler ise, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Washington, Trump’a dava açtı
Washington, Trump’a dava açtı
Düzce'deki orman yangınında son durum!
Düzce'deki orman yangınında son durum!