Feci kazada 4 kişi yaralandı

Antalya karayolu Sandıklı Hüdai Kaplıcaları kavşağında meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Feci kaza gece saat 00.30 sularında Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nda Hüdai Kaplıcaları kavşağında meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 AVV 808 plakalı otomobil ile 03 LB 640 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen 07 AVV 808 plakalı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

TERS DÖNEN ARAÇTA 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından aracın içinden çıkarıldı. Ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi