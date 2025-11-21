Feci kazada 4 kişi can vermişti! Tır şoförü tutuklandı

Diyarbakır-Mardin çevre yolu kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz gün öğleden sonra meydana gelen kazada, H.A. idaresindeki tır, H.İ.B.’nin kullandığı taksi ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde araçlardaki Ömer Sığın (61) ve Revşan Sığın’ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35) ve H.İ.B. ise ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Abdullah Sığın ile Leyla Sığın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarında teslim edilerek toprağa verildi.

Taksi şoförü H.İ.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken gözaltına alınan tırın sürücüsü H.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Diğer taraftan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR’ın kavşaktan çıkan araçlara çarptığı görüldü.