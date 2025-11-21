Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Kaan bebek toprağa verildi

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Kaan bebek toprağa verildi
Yayınlanma:
İstanbul Büyükçekmece'de alkollü sürücünün çarptığı otomobilde henüz 6 aylıkken hayatını kaybeden Kaan E. toprağa verildi.

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda alkollü olduğu tespit edilen Talha S.'nin çarptığı otomobilde yaşamını yitiren 6 aylık Kaan E., gözyaşları içinde toprağa verildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE FECİ KAZA

Geçtiğimiz salı günü, saat 23.50 sıralarında iddaya göre yolda makas atarak ilerleyen Talha S.'nin kullandığı otomobil, Gökhan E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 6 aylık bebek Kaan E. ile aynı araçta bulunan anne Merve Ö.E. ve Gökhan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek Kaan E. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Makas atan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 6 aylık bebek hayatını kaybettiMakas atan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 6 aylık bebek hayatını kaybetti

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından, 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü Talha S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

istanbul-buyukcekmecede-trafik-kazasin-1026360-304574.jpg

KAAN BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Kaan bebek, bugün Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve aile yakınları katıldı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Kaan bebeğin annesi Merve E.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:DHA

