Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Kaan bebek toprağa verildi

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda alkollü olduğu tespit edilen Talha S.'nin çarptığı otomobilde yaşamını yitiren 6 aylık Kaan E., gözyaşları içinde toprağa verildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE FECİ KAZA

Geçtiğimiz salı günü, saat 23.50 sıralarında iddaya göre yolda makas atarak ilerleyen Talha S.'nin kullandığı otomobil, Gökhan E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 6 aylık bebek Kaan E. ile aynı araçta bulunan anne Merve Ö.E. ve Gökhan E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek Kaan E. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından, 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü Talha S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAAN BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Kaan bebek, bugün Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Güzelce Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kaan bebeğin ailesi ve aile yakınları katıldı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Kaan bebeğin annesi Merve E.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.