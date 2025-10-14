Fatih'te iki katlı metruk binada yangın

Fatih'te iki katlı metruk binada yangın
Yayınlanma:
İstanbul Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi'nde iki katlı metruk bir binada yangın çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk bir binada yangın çıktı. Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Hünkar Peşrevi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, metruk binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla tüm binayı saran yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında metruk binadan yükselen alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, binanın büyük bir bölümünün alevler içinde kaldığı ve itfaiyenin yangına müdahalesi yer alıyor.



Yangın sonrasında yapılan kontrollerde, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirlendi. Ancak binada ciddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

