Fatih Altaylı geri dönmeye hazırlanıyor

Fatih Altaylı geri dönmeye hazırlanıyor
Yayınlanma:
Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla yargılandığı davadan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, sağlık sorunları nedeni ile ara verdiği Youtube programına geri dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın hedef göstermesinin ardından, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

FATİH ALTAYLI GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Altaylı tutuklu yargılandığı sürede Youtube programında mektup yazarak yayınlarına devam etmiş, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

fatih-altayli-geri-donmeye-hazirlaniyor-2.jpg

Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Sarayın başdanışmanı 'Kara Cuma'ya kafayı taktı: Kimse böyle bakmamıştı
Sarayın başdanışmanı 'Kara Cuma'ya kafayı taktı: Kimse böyle bakmamıştı
Kuvvetli yağış ve fırtına dalgası sınırı geçti: Meteoroloji peş peşe sarı kod verdi
Kuvvetli yağış ve fırtına dalgası sınırı geçti: Meteoroloji peş peşe sarı kod verdi