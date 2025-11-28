Fatih Altaylı geri dönmeye hazırlanıyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın hedef göstermesinin ardından, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

FATİH ALTAYLI GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Altaylı tutuklu yargılandığı sürede Youtube programında mektup yazarak yayınlarına devam etmiş, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.