Fatih Altaylı Bahçeli'nin ne yapmaya çalıştığını açıkladı: Bunu bilmeyecek kadar siyaset cahili değil

Biden döneminin sona ermesinin ardından ABD ile ilişkilerini yeniden onaran Erdoğan, Beyaz Saray ziyareti ile hem iç hem dış siyasette gündem oldu. Erdoğan, Trump ve BM görüşmesi için ABD'de olduğu esnada ittifak ortağı Bahçeli Türkgün gazetesine gündem olacak açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli'den Çin ve Rusya ile ittifak çağrısı!

Erdoğan ABD'deyken Bahçeli tarafından ABD'ye ve Batı'ya karşı olarak TRÇ İttifakı önerisi çıkışı geldi. Türkiye'nin Rusya ve Çin ile ittifak yapması önerisi ABD'de Erdoğan'a soruldu. TRT muhabirinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakıyla ilgili çağrısını hatırlatması üzerine Erdoğan, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bahçeli'nin yeni ittifak çağrısını yanıtladı

ALTAYLI BU ÇIKIŞIN PERDE ARKASINI ANLATTI

102 günden bu yana tutuklu olan Altaylı, Bahçeli'nin gündem olan TRÇ İttifakı çıkışının perde arkasını anlattı. İttifakın karıştığını ifade eden Altaylı, 23 yıllık bir iktidarın sona yaklaşırken böylesi karışıklıkların normal olduğunu söyledi:

Cezaevinden izleyebildiğim kadarıyla Cumhur Çarşısı karışmış durumda. İktidar içinde hem koalisyon ortakları arasında hem de iktidarın büyük ortağının kendi içinde ciddi gerilimler, ciddi bunalımlar var gibi duruyor. CHP dış etkenlerle karışmış görüntüsü verirken iktidar bile o kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir iç karışıklık yaşıyor. Doğaldır. 23 yıllık bir iktidar sona yaklaşırken böyle şeyler olur. Her parti bunu yaşamıştır.

Bahçeli'nin, AKP'nin geleceğini bu denli Trump'a bağladığı bir dönemde TRÇ İttifakına sıcak bakmayacağını bildiğini aktaran Altaylı, Bahçeli'nin seçmen tabanına oynadığını öne sürdü.

Önce MHP'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı konusundaki ısrarını konuşalım kısaca. Devlet Bahçeli, AK Parti geleceğini bu denli Trump'a bağlamışken Türkiye-Rusya-Çin önerisine sıcak bakmayacağını, konuyu ağzına bile almayacağını bilmeyecek kadar siyaset cahili değil. Senin benim kabak gibi gördüğümüzü MHP'nin görmemesi imkansız. Zaten artık anlaşılıyor ki MHP'nin derdi AK Parti'nin Amerika'yı gösteren pusulasının yönünü değiştirmek falan değil. Devlet Bey iç siyasete seçmen tabanına oynuyor.

Netanyahu'nun en büyük destekçisi Trump'a yakınlaşmanın milliyetçi muhafazakar tabanda rahatsızlık yarattığını Bahçeli'nin gördüğünü, kaçan seçmenlerin en azından ittifakta kalması için bu çağrının yapıldığı Altaylı tarafından belirtildi:

AK Parti'nin Netanyahu'nun en büyük destekçisi Trump'la bu denli yakın olmasının milliyetçi muhafazakar tabanda yarattığı rahatsızlığı görüyor MHP lideri. Bunun sonucunda AK Parti'den bir miktar seçmen kaçışı olacağını öngörüyor. Bahçeli işte bu kaçan seçmene Cumhurbaşkanlığı'nda tutmaya, AK Parti'nin kaybını kendi kazancı yaparak koalisyonun zemin kaybını minimuma indirmeye çabalıyor. Zaten bunu epeydir yaşıyoruz.

Altaylı ayrıca AKP'den kaçan seçmenin ciddi bir bölümünü MHP'ye kaçtığını, partinin süreç sırasında kaybettiği seçmenlerini de AKP'den gelen seçmenle telafi ettiğini belirtip, kimsenin bu ittifakta çatlak beklememesi gerektiğini söyledi: