Erdoğan Bahçeli'nin yeni ittifak çağrısını yanıtladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” sözleri ile yeni uluslararası ittifak önerisinde bulundu.

BM 80. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin ittifak önerisine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

ERDOĞAN BAHÇELİ'NİN YENİ İTTİFAK ÇAĞRISINI YANITLADI

TRT muhabirinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakıyla ilgili çağrısını hatırlatması üzerine Erdoğan, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözleri, Bahçeli’nin dış politika yönelimlerine ilişkin değerlendirmesine mesafeli bir yaklaşım olarak yorumlandı.