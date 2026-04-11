Evine dönmeyen adamın arabası bulununca gerçek ortaya çıktı

Kütahya'da yaşayan Ali Yavuz (67), aracını da alarak evinden uzaklaştı. Yavuz'un ailesi uzun süre kendisinden haber alamayınca akıbetine dair şüpheler arttı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, Yavuz'un aracına ve cansız bedenine ulaştı.

Yavuz'un ölüm nedeni ise akıllara durgunluk verdi.

EVİNE DÖNMEYEN ADAMIN ARABASI BULUNUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kalan Ali Yavuz, hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde oturan Ali Yavuz, dün akşam evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Yavuz’a ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Ali Yavuz’un otomobilinin Değirmisaz köyü mevkisinde bulundu.

Polis her yerde onu arıyordu: Kebapçı saldırısının firarisi sokak ortasında öldürüldü

Jandarma ekipleri, Yavuz’un arızalanan otomobilini tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yavuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)