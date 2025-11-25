Evinde ölü bulunan akademisyenin ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma:
Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), evinde ölü bulunmuştu. Aktuğ'un ölüm nedeni belli oldu.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yakınları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan haber alamadı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine Aktuğ'un yaşadığı adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ'un kaldığı lojmanın 4'üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ’u hareketsiz halde yerde bulundu.

İncelemede; Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aktuğ'un cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

evinde-olu-bulunan-bolum-baskani.jpg

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Aktuğ'un cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Siirt Üniversitesi Kampüs Camisi'ne getirildi. Cenazeye Aktuğ'un yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Burada kılınan namazın ardından Aktuğ'un cenazesi, Zevye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan otopside şeker hastalığı olan Aktuğ'un kalp krizi geçirip, hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

