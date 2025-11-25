Evinde ölü bulunan akademisyenin ölüm nedeni belli oldu
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yakınları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan haber alamadı.
Siirt Üniversitesi'nde şüpheli ölüm: Akademisyen lojmanda ölü bulundu
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine Aktuğ'un yaşadığı adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ'un kaldığı lojmanın 4'üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ’u hareketsiz halde yerde bulundu.
Deprem değil hırsızlık öldürdü! Çaldıkları malzeme 82 kişinin canına mâl oldu!
İncelemede; Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Aktuğ'un cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Aktuğ'un cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Siirt Üniversitesi Kampüs Camisi'ne getirildi. Cenazeye Aktuğ'un yakınları, mesai arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Burada kılınan namazın ardından Aktuğ'un cenazesi, Zevye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan otopside şeker hastalığı olan Aktuğ'un kalp krizi geçirip, hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)