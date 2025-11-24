Siirt Üniversitesi'nde şüpheli ölüm: Akademisyen lojmanda ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ’dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE DAİREYE GİRİLDİ

İtfaiye ekipleri, merdivenli bir araç kullanarak Aktuğ’un ikamet ettiği apartmanın 4’üncü katındaki dairesine ulaştı. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Doç. Dr. Aktuğ’u yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aktuğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınlarının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Aktuğ’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.