Yakınlarının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Çorum'da yakınlarının haber alamadığı 80 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde Hasan Dilmen'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

80 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine Dilmen'in Günhan Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, 80 yaşındaki adamı içeride hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Ekiplerin kontrolünde 80 yaşındaki Hasan Dilmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan evde, karbonmonoksit gazı da tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Dilmen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:AA

