93 yaşındaki Alzheimer hastasının acı sonu! Boş arazide bulundu
Adana'da kayıp olarak aranan 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.

Adana'da 3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu.

Adana'ını Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen 93 yaşındaki Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıkmıştı.

Ateş'in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA ÖLÜ BULUNDU

İncelemelerde, Ateş'in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde boş bir araziye doğru gittiğini tespit eden polis, arazide yaptığı kontrolde Ateş'in cesedini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Ateş'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

