Interpol tarafından aranan ‘Ertekinler’ lideri Rojhat Ertekin Yunanistan’da yakalandı

Yayınlanma:
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ertekinler' suç örgütü lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'da yakalandı.

Türkiye’nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Ertekinler’ suç örgütünün lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gözaltına alındı.

Antalya merkezli ‘Ertekinler’ örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve ‘Serdar Ertekin’ adıyla da bilinen Rojhat Ertekin hakkında, Türkiye genelinde ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Kasten öldürme’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Silahlı soygun’, ‘Uyuşturucu ticareti’ ve ‘Tehdit’ gibi çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunuyordu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Saklandığı villada Yunan polisi tarafından gözaltına alınan Ertekin'in yakalanmasının ardından durum, Türk makamlarına bildirildi. Ertekin'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

