Rotayı değiştirdi bir canı kurtardı

Şehir içi toplu taşımanın rutin akışı içinde, duraklar, bilet sesleri ve inip binen yolcuların devinimi, Tufan Atalay için sıradan bir iş gününün parçasıydı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünün direksiyonundaki Atalay, belirlenen güzergahında ilerlerken, aracın arka tarafından yükselen endişeli sesler, o günkü rotanın ve önceliklerin tamamen değişeceğinin habercisiydi.

Kamusal hizmetin, bürokratik kuralların ötesine geçerek insani bir reflekse dönüştüğü o anlarda, bir halk otobüsü geçici bir ambulansa, şoförü ise bir ilk yardım koordinatörüne dönüştü.

ROTADAN SAPIŞ VE ACİL SERVİS KARARI

Olay, otobüste seyahat eden bir kadın yolcunun aniden fenalaşmasıyla başladı. Yolcuların panik halindeki uyarıları üzerine durumu fark eden şoför Atalay, saniyeler içinde inisiyatif alarak karar verdi. Standart prosedürlerin ve durak saatlerinin yerini, hayati bir aciliyet aldı.

Atalay, tereddüt etmeden direksiyonu kırdı ve otobüsün güzergahını Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne çevirdi. Dev araç, trafiğin içinde bir öncelik koridoru açarak acil servis kapısına kadar yanaştı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Atalay'ın kapıları açarak sağlık ekiplerinden hızla sedye talep ettiği ve hastanın güvenli transferini organize ettiği görüldü.

'ÖNCE İNSAN' REFLEKSİ

Meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Tufan Atalay, o anki karar mekanizmasını, kamu hizmetinin temel felsefesiyle özetledi:

"Hiç tereddüt etmeden otobüsü acil servisin önüne çektim. Sağlık her şeyden önemli, önce insan."

Atalay'ın müdahalesi, sadece hastaneye ulaşımı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda göğüs ağrısı şikayetiyle kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan yolcu için kritik olan "altın saatler" içinde tıbbi yardım almasını mümkün kıldı. Hastanın acil servise teslim edilmesinin ardından otobüs, gecikmeli de olsa kendi hattına geri döndü.

HELALLEŞME VE MUTLU SON

Hastanede dört gün boyunca tedavi gören yolcu, taburcu olduktan sonra hayatını kurtaran şoförü unutmadı. Atalay, iyileşen yolcunun kendisini ziyaret ederek teşekkür ettiğini ve helalleştiklerini belirtti.

Atalay, o günü "Çok şükür zamanında yetiştirildi" sözleriyle, bir görevi yerine getirmenin huzuruyla noktaladı.