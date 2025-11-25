Deprem değil hırsızlık öldürdü! Çaldıkları malzeme 82 kişinin canına mâl oldu!

Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan sitenin yıkılması sonucunda 82 vatandaş yaşamını yitirmiş, 6 kişi ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı ve sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İlerleyen süreçte Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında açılan dava da bu dosyayla birleştirildi. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Kasım'da görülen son duruşma, beklenen bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle ertelenmişti.

KUSUR VE SORUMLULUK TAKDİRİ MAHKEMEYE BIRAKILDI

ODTÜ İnşaat Mühendisliği ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden altı akademisyenin hazırladığı rapor tamamlanarak mahkemeye sunuldu. Raporun sonuç bölümünde, dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda yapının projeleri, kullanılan malzeme özellikleri, zemin yapısı ve deprem etkilerinin mühendislik ilkeleri çerçevesinde incelendiği belirtildi. İnceleme neticesinde tespit edilen teknik eksiklikler ve mevzuata aykırılıklar rapora yansıtıldı. Ancak heyet; kusur oranlarının belirlenmesi, şahıslara sorumluluk atfedilmesi ve illiyet bağının kurulması gibi adli nitelikteki değerlendirmelerin bilirkişilik görev alanında olmadığını vurgulayarak, bu konularda görüş bildirilmediğini ve takdir yetkisinin tamamen mahkemeye ait olduğunu kaydetti.

ZEMİN SORUNSUZ, DEPREM ŞİDDETİ LİMİTLERİN ALTINDA

Jeoloji mühendisliği açısından yapılan değerlendirmelerde, C Blok'un temelinin oturduğu zeminde taşıma gücü veya sıvılaşma açısından herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca dikkat çekici bir veriye yer verilerek, 2023 depremlerinde binanın bulunduğu bölgede ölçülen yer ivmelerinin, yönetmeliklerde öngörülen değerlerin oldukça altında gerçekleştiği kaydedildi. Bu tespit, yıkımın sadece depremin büyüklüğüyle açıklanamayacağını ortaya koydu.

YIKIMI GETİREN ASIL VE YARDIMCI FAKTÖRLER

İnşaat mühendisliği bilirkişi raporunda, binanın yıkımında asli nedenin düşük beton kalitesi, imalat kusurları ve denetim eksiklikleri olduğu net bir dille belirtildi. Yıkımda yardımcı etkenin ise uzun periyotlu yer hareketleri nedeniyle rezonans oluşması ve buna bağlı olarak dinamik taleplerin artışı olduğu ifade edildi. Yapının zeminden kaynaklanan bir olumsuzluk taşımadığı ve 1975 Deprem Yönetmeliği esaslarına göre tasarlandığı hatırlatılırken, söz konusu yönetmeliğin 2007 ve 2018 yönetmelikleriyle süneklik ve performans açısından önemli farklar içerdiği vurgulandı. Ayrıca ruhsat yenileme ve denetim süreçlerinin de eksik yürütüldüğü tespiti yapıldı. Raporun sonuç kısmında, tüm mühendislik, hukuki ve idari belgeler ışığında yapılan değerlendirmeler sonucunda; İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkımının tasarım hatası veya proje eksikliğinden değil, düşük beton dayanımı, imalat kalitesizliği, zayıf denetim zinciri ve uzun periyotlu deprem etkileri altında gelişen kapasite yetersizliklerinden kaynaklandığı belirtildi.