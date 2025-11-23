Depremde 63 kişiye mezar olmuştu! Tutar Yapı davasında ailelerin itirazı sonuç verdi

6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin C bloku yıkılmış, faciada 63 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu olabileceği düşünülen kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütebilmek için ilgili kurumlardan izin talep etti.

KAYMAKAMLIK KISMİ İZİN VERDİ

Çukurova Kaymakamlığı, yıkılan binanın çatı katındaki izinsiz tadilatlara ilişkin olarak, Çukurova Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürleri Pırıl Özel, Yasemin Arın Tetik, Ali Arslanlıoğlu, Suat Bayseçkin, Melih Temelli, Gizem Sevinir Özyılmaz ve Hasan Uzun ile mevcut İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşem Nevruz Boyraz hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Ancak Kaymakamlık, aynı soruşturma kapsamında belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuğba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan için ise soruşturma izni verilmemesi yönünde karar aldı.

6 GÖREVLİ İÇİN DE SORUŞTURMA İZNİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve depremde yakınlarını kaybeden aileler, 6 görevli hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz etti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, itirazı değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Kaymakamlığın kararını kaldırdı. Mahkeme, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuğba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, soruşturma izni verilmeyen kişilere isnat edilen fiilin sübut bulup bulmadığı ve ceza sorumluluğuna neden olup olmayacağının ancak yapılacak soruşturma ile ortaya çıkarılabileceği, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır."

SORUŞTURMADAKİ DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

Daha önce yürütülen süreçlerde, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya için soruşturma izni verilmişti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, zemin ve birinci katlarda yapılan tadilatlara ilişkin olarak Çukurova Belediyesi'nin imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pırıl Özel hakkında da soruşturma izni vermişti. Ancak eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin için soruşturma izni verilmemiş, bu karara da taraflarca itiraz edilmişti.