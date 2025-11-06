Depremde 56 kişi can vermişti! 11 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Depremde 56 kişi can vermişti! 11 sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana’da yıkılarak 56 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Zeray Apartmanı davasında, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2026 tarihine erteledi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Zeray Apartmanı B blokunun yıkılması nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binayı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ile fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aynı zamanda, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren hakkında açılan dava da ana dosyayla birleştirildi.

11 SANIĞIN DAHA CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ!

Geçtiğimiz gün Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, toplanan deliller ve bilirkişi raporunu dikkate alarak 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Şikayetçiler ve taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederken duruşma, 14 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak:ANKA

