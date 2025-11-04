Depremde 65 kişiye mezar olmuştu: Sueda Kent Sitesi davasında rapor çıktı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman Merkez'de bulunan Sueda Kent Sitesi B Bloku'nun yıkılması sonucu 65 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise yaralanmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi Mehmet Murat Bulut, mimari proje müellifi ve fenni mesulü Muhittin Büyük ile şantiye şefi ve statik proje müellifi Ömer Yılmaz hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde, Adıyaman Belediyesi'nde görevli Aysel Ertemir, Bedir Leblebici, İrfan Günay Çelik ve Mehmet Bağcı hakkında açılan dava dosyası da bu ana dosya ile birleştirildi. Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etmişti.

RAPORDA İKİ KAMU GÖREVLİSİNE SORUMLULUK YÜKLENDİ

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, beş akademisyen tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Rapor, ana sanıklar Mehmet Murat Bulut, Muhittin Büyük ve Ömer Yılmaz'ı sorumlu buldu. Raporda, dosyada sanık olarak yargılanan kamu görevlilerinden inşaat mühendisi Mehmet Bağcı'nın, projelerdeki kat uyumsuzluğuna rağmen yapı kullanma izin belgesinde onay veren teknik personel arasında yer alması nedeniyle sorumlu olduğu belirtildi. Benzer şekilde, hem yapı ruhsatında hem de yapı kullanma izin belgesinde imzası bulunan inşaat mühendisi İrfan Günay Çelik'in de mimari projenin 10 katlı olmasına rağmen betonarme projenin 9 kat üzerinden hazırlanması nedeniyle sorumlu olduğu kanaatine varıldı. Raporda, diğer sanık kamu görevlileri Aysel Ertemir ve Bedir Leblebici'nin ise ilgili belgelerde imzaları bulunmadığından haklarında sorumluluk değerlendirmesi yapılmadığı ifade edildi.

DOSYADA SANIK OLMAYAN DÖRT YENİ İSİM İÇİN SORUMLULUK TESPİTİ

Raporun en dikkat çeken bölümü, davada sanık olarak yer almayan dört kamu görevlisi hakkında yaptığı sorumluluk tespiti oldu. Rapora göre, 23 Eylül 2008 tarihli yapı ruhsatında imzası bulunan inşaat mühendisi Ferhat Bülent Özer (ruhsatı düzenleyen), imar ve şehircilik müdürü İrfan Günay Çelik (kontrol eden) ve dönemin belediye başkan yardımcısı Mahmut Özbek'in (onaylayan) sorumlu olduğu belirlendi. Ayrıca, 6 Ekim 2010 tarihli yapı kullanma izin belgesinde imzaları bulunan Mehmet Bağcı, ruhsat büro elemanı Fazlı Karakuş, İrfan Günay Çelik ve dönemin belediye başkan yardımcısı Ebubekir Fırat için de projelerdeki kat sayısı uyumsuzluğu nedeniyle sorumluluk değerlendirilmesi yapılmasının uygun olacağı kaydedildi.

KARDEŞLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURDAN ADALET ÇAĞRISI: BARİ ADALETİ VERİN

Binada iki kardeşini kaybeden ve enkazdan annesiyle birlikte yaralı olarak kurtulan Hatice Özçiriş, yeni raporu değerlendirdi. Özçiriş, "6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1000 gün geçti. Dosyamıza eklenen bilirkişi raporunda, 2'si kamu görevlisi sanık olan, 4'ü ise dosyamızda yer almayan kamu görevlilerine yönelik kusur atfedilmiştir. Derhal bu 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izinleri çıkarılmalı ve ek iddianame hazırlanmalıdır. Buradan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunmak istiyorum: Sorumluluğu bulunan müteahhitler, statik proje müellifi, fenni mesul ve tüm kamu görevlileri bir an önce tutuklanmalıdır. İki kardeşimi bana veremiyorsanız bari adaleti verin" dedi.