Evinde düşerek yaralanan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu! Bakın nasıl kurtardılar
Kütahya’da tek başına yaşadığı evde düşerek yaralanan 80 yaşındaki Ahmet Üye, eve balkondan giren polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşlı adama ilk sağlık müdahalesi evde yapılırken Üye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi, Göktürk Caddesi’nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşanan olayda, evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Üye’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVE BALKONDAN GİRDİLER!

Polis ekipleri, 80 yaşındaki adama ulaşmak amacıyla itfaiye merdiveniyle balkona çıkarak pencereden eve girdi. Ahmet Üye’yi, evin girişinde bulunan odada yerde yatarken bulan polis ekipleri, kapıyı açarak sağlık ekiplerinin içeriye girmesini sağladı. Üye’nin yere düştüğü, yaralandığı ve yerinden kalkamadığı belirlendi.

YAŞLI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Üye’ye ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılırken Üye daha sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

80 yaşındaki Üye’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.


Kaynak:DHA

