73 yaşında yürümeye mecali yok ama 29 suç kaydı var

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde park halindeki otomobilleri taklit kontak anahtarı kullanarak çalan bir şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan ve aralarında 73 yaşında bir kişinin de bulunduğu dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde art arda meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Küçükçekmece Başsavcılığından alınan yasal izinlerin ardından şüphelilere yönelik yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Bu süreçte, şüphelilerin hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin park halindeki otomobilleri çaldıktan sonra plakalarını söktükleri anlar tespit edildi.

oto-hirsizligi-2.jpg

HIRSIZLIK YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışma neticesinde şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları yöntem deşifre edildi. Şebeke üyelerinin, özellikle eski model araçları hedef alarak taklit kontak anahtarlarıyla çaldıkları belirlendi. Çalınan araçların, Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesindeki tenha ara sokaklara park edilerek bir süre bekletildiği anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra bu araçların plakalarını sökerek götürdükleri tamirhanelerde parçalara ayırdıkları ve yedek parça olarak sattıkları ortaya çıkarıldı.

oto-hirsizligi-3.jpg

73 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN 29 SUÇ KAYDI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda şüpheliler A.G. (73), U.K. (42), Y.D. (45) ve A.U.K. (57) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan incelemelerinde kabarık suç dosyalarına sahip oldukları görüldü. 73 yaşındaki şüpheli A.G.'nin daha önceden poliste 29 suç kaydı olduğu, diğer şüphelilerden U.K.'nin 19, Y.D'nin 15, A.U.K.'nin ise 2 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

oto-hirsizligi-9.jpg

DÖRT ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında 8 ayrı oto hırsızlığı ve 2 ayrı resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 10 dosyadan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 73 yaşındaki şüpheli A.G., yaşlılık nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için iki polisin yardımıyla Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak adliyeye götürüldü. Dört şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

oto-hirsizligi-7.jpg

Polis ekipleri, şebekenin çaldığı otomobillerden üçünü bularak sahiplerine teslim etti. Diğer çalıntı araçların bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

