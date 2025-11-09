Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! Son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Yeşil Mahallesi’nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde bıçaklanmış halde bulundu. Vücudunda birden fazla bıçak yarası tespit edilen Şen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ın Yeşil Mahallesi’nde meydana gelen korkunç olayda, 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Olay, 8 Kasım gecesi Gölbaşı Sokak’taki Aras Apartmanı’nda meydana geldi. Yakınları, Şen’e ulaşamayınca durumdan şüphelenerek evine gitti. Daireye giren oğlu, babasını kanlar içinde hareketsiz halde bulunca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

VÜCUDUNDA BİRDEN FAZLA BIÇAK YARASI BELİRLENDİ!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunda birden fazla bıçak kesiği tespit edildi. Şen’in cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak otopsiye alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhanettin Şen için Kilimli Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazda çocukları ve torunları taziyeleri kabul ederken, yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Şen’in cenazesi, Güntepe Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

