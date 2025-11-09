Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, 54 yaşındaki Abdullah Seyar, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Atmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Abdullah Seyar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Seyar’ın hafta sonlarını geçirdiği tek katlı evine gelen yakınları, Seyar’ı yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

yalniz-yasadigi-evinde-olu-bulundu-1006352-298560.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Seyar’ın yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Abdullah Seyar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK!

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, Seyar’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak:DHA

