Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Atmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Abdullah Seyar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Seyar’ın hafta sonlarını geçirdiği tek katlı evine gelen yakınları, Seyar’ı yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Seyar’ın yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Abdullah Seyar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu!

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK!

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, Seyar’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.