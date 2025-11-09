"Evime hırsız girdi" dedi: Gerçek bambaşka çıktı

Yayınlanma:
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma karakoluna giderek evine hırsız girdiğini söyleyen H.A.'nın (42) yalan beyanda bulunduğu tespit edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan H.A.’nın borçlarının olduğu, borçlu olduğu kişilere bahane sunmak için böyle bir yalana başvurduğu belirlendi.

Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan H.A., Çelebibağ Jandarma Karakolu’na giderek, evine hırsız girdiğini, bir miktar altın ve eşyasının çalındığını ayrıca eşyalarına zarar verildiğini söyledi.

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda H.A.'nın, borçlarının olduğu, ödeme gücü olmadığı, borçlu olduğu kişilere bahane sunmak amacıyla yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

Şehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandıŞehir şehir dolaşmışlar! Hırsızlık şüphelileri bakın nasıl yakalandı

Eşyaları dağıtıp, eve hırsızların girdiği izlenimi veren H.A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.

Kaynak:DHA

