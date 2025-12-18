Evde çıkan yangında 6 kedi can verdi!

Evde çıkan yangında 6 kedi can verdi!
Yayınlanma:
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. Yangın sırasında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilenirken evdeki 6 kedi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içerisinde söndürerek kontrol altına aldı.

Angusları taşıyan tır bariyerlere çarparak alev aldı! Alevlerden koşarak kaçtılarAngusları taşıyan tır bariyerlere çarparak alev aldı! Alevlerden koşarak kaçtılar

Yangın sırasında evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Çiçek, eşi Ayşe Çiçek ve kızı Yasemin Çiçek'e sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

manisada-evde-yangin-3-kisi-dumandan-e-1069292-317287.jpg

6 KEDİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Evde bulunan 6 kedinin de yangın nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.




Kaynak:DHA

Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor: Veda için imzalar atıldı
Veda için imzalar atıldı
Oscar ödüllerinde bir gelenek sona eriyor
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Türkiye
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
19 Mart sabaha karşı 04.00'te adres kaosu: Emniyet İmamoğlu'nun konutunu tespit edemedi
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Hataylı depremzededen Bakan Kurum'a rezerv alan tepkisi: Kimle oturdunuz o masaya?
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada tahliye kararı