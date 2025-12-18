Evde çıkan yangında 6 kedi can verdi!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın son katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri 30 dakika içerisinde söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Mehmet Çiçek, eşi Ayşe Çiçek ve kızı Yasemin Çiçek'e sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

6 KEDİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Evde bulunan 6 kedinin de yangın nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.







