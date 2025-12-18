Angusları taşıyan tır bariyerlere çarparak alev aldı! Alevlerden koşarak kaçtılar

Yayınlanma:
Hatay’da angus yüklü tır, otoyolda bariyerlere çarparak alev aldı. Tır’da bulunan 2 kişi hayatını kaybederken bazı anguslar da yaşamını yitirdi. Alevlerden kaçan angusların otoyolda koşarak kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Adana - Hatay Otoyolu’nun Dörtyol mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, İskenderun Limanı'ndan aldıkları anguslarla Adana istikametine doğru yola çıkan şoförün kullandığı TIR, bariyerlere çarparak refüje devrildi.

ANGUSLAR ALEVLERDEN KOŞARAK KAÇTI!

Meydana gelen kaza sonucunda tır alev alırken aracın içerisindeki anguslar da dorseden çıkarak otoyolda koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

otoyolda-devrilip-yanan-tirdaki-2-kisi-1068417-317035.jpg

2 KİŞİ VE BAZI ANGUSLAR HAYATINI KAYBETTİ!

Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken kimliği belirlenemeyen şoför ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bazı anguslar da hayatını kaybederken cansız bedenler morga götürüldü.

Tırdaki yangın nedeniyle angusların yol kenarında koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:DHA

