Esnafın iş yerini kundaklığı Amerikan Adası'nın son hali ortaya çıktı

Adana’da, vatandaşların şikayetleri ile sık sık gündeme gelen Seyhan Baraj Gölü üzerindeki 'Amerikan Adası' uzun yıllar sonra gerçekleştirilen ruhsatsız işletmelerin bulunduğu kaçak yapıların yıkımı ile bir kez daha gündem oldu.

Adana Valiliği’nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek kesin yıkım kararı aldı. Sayısı 50’yi aşan iş yeri sahiplerine, 23 Aralık’a kadar adayı boşaltmaları için süre tanındı. Belirtilen tarihe kadar boşaltılmaması halinde, kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi.

ESNAFIN İŞ YERİNİ KUNDAKLIĞI AMERİKAN ADASI'NIN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı ruhsatsız iş yerlerine ahşap eklentiler ve oturma alanları yapılırken, bu alanların gölün üzerine kadar yayıldığı görülüyordu. Asıl adı Menderes Adası olan adada uygulamaya geçirilen yıkım polis müdahalesine varan olaylara neden olurken yıkım işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde sürdürülen çalışmaların ardından adadaki kaçak yapılar tamamen yıkıldı. Menderes Adası’nın son durumu havadan ve karadan dron ile görüntülenirken, adaya giriş yıkımın ardından kayalarla kapatıldı. Adanın son halini görmek için gelen Serkan Çokal, bölgenin çirkin halinin yıkımla birlikte sona erdiğini ifade etti.

Çokal, “Bölge için üzüldük ancak daha iyi bir düzenleme yapılacaksa Adana için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Daha önce ailecek gelerek vakit geçiriyorduk fakat mekanların kaçak olduğunu bilmiyorduk. Yıkımın ardından bölgenin daha iyi bir hale geleceğine inanıyoruz.

Görüntü açısından burası oldukça çirkindi. Yola çıkan ve önümüzü keserek bizi zorla dükkanlarına almak isteyen kişiler oluyordu. Yıkım sonrası bölgenin son halini görmek istedik ancak alanın kayalarla kapatıldığını gördük. Buraların halka açık bir alan olmasını istiyoruz. Yetkililerin burayı düzenleyerek güzel bir yaşam alanı haline getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

ESNAF YIKIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞTI

Sürenin dolmasının ardından 23 Aralık’ta iş makineleri, polis eşliğinde yıkım için Menderes Adası’na geldi. Çevik kuvvet ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgede güvenlik önlemi aldı. Yıkıma karşı çıkan bazı esnaf çalışmaları engellemeye çalıştı.

Bu sırada bir kişi polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri ise iş yerlerini benzin dökerek ateşe verdi. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yıkım işlemleri sırasında bıçakla kendisine zarar veren E.Ç. ile polis ekiplerine mukavemet gösteren A.D. tutuklandı.

Adanın yıkım kararını doğru bulan İlknur Çokal, “Adanın içerisindeki kaçak yapıların yıkılmasına sevindim. Burada uyuşturucu kullananlar çoktu ve kimin girip çıktığı belli değildi. Yıkımın ardından bölgedeki çirkin görüntü sona erdi. Umarım buraya, ailecek gelebileceğimiz daha güzel yapılar yapılır” diye konuştu.