Amerikan Adası'nı yangın yerine çevirdiler! Adana'daki yıkımda ortalık birbirine girdi

Adana’nın cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda bilinen adıyla Amerikan Adası'nda onlarca kaçak yapı yıllar içinde inşa edildi. Genellikle kente özgü bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı kaçak iş yerlerine ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanları, gölün üzerine kadar yayıldı.

Bu işletmeler çeşitli dönemlerde belediye tarafından yıkılmak istendi ancak bazı kişilerin silahla direnmesi ve protesto gösterileri yapması nedeniyle bu gerçekleşmedi. Aradan geçen yıllarda gölün çevresi yenilendi ancak adadaki görüntü aynı kaldı.

Adana'nın Menderes Adası'nda kaçak yapılar için yıkım kararı

Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları ile işletmelerin adaya gelenleri rahatsız etmeleri şikayetleri artırınca Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı.

ADANA'DAKİ YIKIMDA ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Sayısı 50'yi aşan iş yeri sahiplerine 23 Aralık’a kadar adayı boşaltmaları için zaman verildi. Adanın boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetinin gözetiminde yıkım yapılacağı esnafa bildirildi. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle, işletme sahipleri tarafından da daha önce olduğu gibi direnişle karşılandı.

Adanın boşaltılması için verilen sürenin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde iş makineleri yıkım için polis eşliğinde adaya geldi. Çevik kuvvet ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkıma karşı çıkan esnaf, çalışmaları engellemeye çalıştı. Yıkıma karşı çıkan bir kişi polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi.

AMERİKAN ADASI'NI YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER!

Bazı işletme sahipleri de iş yerlerini benzin döküp yaktı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, adanın tahliye edilmesi için kalabalık grupla müzakere ediyor.