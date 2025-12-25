Hatay’daki Ulu Camii için tartışma yaratan karar! CHP’li Zeybek “Neden engelleniyor” diye sordu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay Ulu Camii’nin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışmaları devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü, tartışma yaratan bir karara imza attı ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “CHP'li bir belediyenin ibadet alanını onarma çabası neden engelleniyor?” sorusunu yöneltti.

Yaptığı açıklamada, “Depremde yıkılan Hatay Ulu Camii’nin rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülürken, Vakıflar Genel Müdürlüğü tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetti.” ifadelerine yer veren Zeybek, “İbadete ve halka saygı bu mu?” diye sordu.

“BURADA RAHATSIZ EDEN NE OLUYOR?”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2 Aralık 2025 itibarıyla cami inşaatı tamamlanmamasını gerekçe gösterdiğini ifade eden Zeybek, “Ancak Koruma Kurulu tarafından 22 Ekim 2025’te Depremde yıkılan Hatay Ulu Camii’nin minare projesi onaylanıyor. 42 gün var sadece arada burada rahatsız eden ne oluyor?” sözlerini sarf etti.

Zeybek, ihalenin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önceki AKP’li döneminde gerçekleştiğini ifade ederek “Müteahhit seçiminde ise CHP’li belediyenin hiçbir rolü yok. Bugüne kadar caminin büyük bir kısmı tamamlandı ve inşaat büyük oranda ilerlemiş durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugüne kadar yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, cami inşaatının zamanında tamamlanamayacağını iddia ederek, tek taraflı sözleşmeyi feshetti.” açıklamasında bulundu.

“Yani, 20 ay içinde projeleri kuruldan geçirmeyen ve inşaatın başlaması için gerekli hazırlıkları yapmayanlar, şimdi 12 ay içinde tarihi yapının tamamlanmasını engellemeye çalışıyor.” diyen Zeybek, yetkililere çağrıda bulunarak “Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” dedi.

“BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNU EKSİKSİZ YERİNE GETİRMİŞTİR”

“Bursa Büyükşehir Belediyemiz, kendisinden önceki belediye başkanının Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmaya sadık kalarak ve kurumların devamlılığını esas alarak camiyi tamamlama aşamasına getirmiştir.” diyen Gökan Zeybek, “Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, caminin zamanında tamamlanması için gerekli adımları derhal atmalıdır. Bursa Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşen tarihi sorumluluğu eksiksiz yerine getirmiştir, getirmeye de devam etme kararlılığındadır.” ifadelerine yer verdi.