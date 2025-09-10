Eskişehir’de korkunç olay! Eşini sokak ortasında darbetti: Eşarbıyla boğmaya çalıştı

Yayınlanma:
Eskişehir’de, Ali H. isimli saldırgan, eşini sokak ortasında darbetti. Eşini döverek boğazını sıkan saldırgan, kadını eşarbıyla boğmaya çalıştı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde oturan Ali H. isimli saldırgan, tartıştığı eşini sokak ortasında darbetti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

sokakta-tartistigi-esini-darbetti-gozal-907077-269512.jpg

EŞARBIYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin yayılmasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatırken Ali H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Görüntülerde Ali H.’nin evden koşarak çıkarak sokaktaki eşini defalarca yumrukladığı, yerde sürüklediği, kaçmak istediği sırada başındaki eşarpla boğmaya çalıştığı daha sonra bırakıp evine yürüdüğü anlar yer aldı.

Korkunç olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

sokakta-tartistigi-esini-darbetti-gozal-907079-269512.jpg

Mersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladıMersin’de vahşet! Engelli vatandaşı sokak ortasında bıçakladı

Marmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralıMarmaris’te dehşet anları: Silahlı kavgada 2 yaralı

Kaynak:DHA

