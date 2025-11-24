Eski okul binası alev alev yandı!

Yayınlanma:
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, içerisinde plastik sandalye ve masaların bulunduğu eski okul binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Yeni Güney Mahallesi'nde bulunan eski okul binasında, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

İçerisinde plastik sandalye ve masaların bulunduğu binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

YAKLAŞIK 30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangını fark eden vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa itfaiye birimi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 30 dakikada söndürüldü ve okulda soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

