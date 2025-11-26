Eski muhtar köy meydanına öldürüldü

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler köyünde akşam saatlerinde silahlı bir olay meydana geldi. Eski köy muhtarı 55 yaşındaki Alaaddin Yaman ile 58 yaşındaki Fethi Aktaş arasında köy meydanında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA ATEŞLİ SİLAHLA SONUÇLANDI

İddiaya göre tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Fethi Aktaş, yanında bulunan av tüfeği ile Alaaddin Yaman'a ateş etti.

ESKİ MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, adli işlemlerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇMADI

Olaydan kısa bir süre sonra Fethi Aktaş, av tüfeği ile birlikte jandarmaya teslim oldu. Şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.