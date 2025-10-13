Eski kayınbiraderini öldürdü: Jandarmaya teslim oldu

Samsun'da eski kayınbiraderini öldüren Kemal Kılıç, jandarmaya giderek teslim oldu.

Samsun’un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi 32 yaşındaki Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç, jandarmaya giderek teslim oldu.

Dün, Bafra’nın Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal Kılıç, eski eşinin evine giderken onun kardeşi Mustafa Özocak ile tütün tarlasında karşılaştı.

8 EL ATEŞ ETTİ

İkili arasında burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kılıç, yanındaki tabanca ile Özocak'a peş peşe 8 el ateş etti.

Yaralanan Özocak, bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özocak, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan Kemal Kılıç, sabaha karşı, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu.

Kılıç’ın kısa süre önce de cezaevinden çıktığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

