Denizli'de vahşet! 20 günlük eşini katledip intihar etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki daireden saat 01.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ!

Adrese intikal eden ekipler, taksici olan fakat bir süredir çalışmadığı öğrenilen 42 yaşındaki Tunay Acar'ın 20 gün önce evlendiği ve eşi Keziban Acar'ı öldürdüğünü, daha sonra ise aynı tüfekle intihar ettiğini tespit etti.

Tunay Acar’ın ilk evliliğinden olan oğlunun da aynı evde yaşadığı fakat olay sırasında dışarıda olduğu iletilirken Keziban Acar’ın da ilk evliliğinden bir kızı olduğu da öğrenildi.

Keziban ve Tunay Acar’ın cansız bedenleri polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.