Eski CHP'li vekil hayatını kaybetti!

CHP'nin 20 ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur, 79 yaşında hayatını kaybetti.

ALİ RIZA BODUR KİMDİR?

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu mezunu olan Ali Rıza Bodur, pek çok alanda önemli görevlerde bulundu. Kariyerine İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü Memurluğu ile başlayan Bodur, daha sonra İzmir Köy-Koop’un kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birlikleri, İzmir Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İZDAŞ ve KUTLUTAŞ-Dillingham Ortak Girişimi gibi kurumlarda yöneticilik yaptı. Siyasi yaşamında ise İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği, 20. ve 22. Dönem İzmir Milletvekilliği ile 20. Dönem TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ali Rıza Bodur evli ve bir çocuk babasıydı.