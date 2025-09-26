Eşini katletti kan lekesi ele verince itiraf etti: Daha önce de kızını bıçaklamış!

Eşini katletti kan lekesi ele verince itiraf etti: Daha önce de kızını bıçaklamış!
Yayınlanma:
Samsun’un Canik ilçesinde, eşiyle tartışan Yücel Günegül (48), Fatma Günegül’ü (41) porselen bardakla başına vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan, bir süre sonra şüphe üzerine aracı polis tarafından durdurulan Günegül, üzerindeki kan lekeleri fark edilip gözaltına alınınca suçunu itiraf etti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi. Yücel Günegül ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül’ü darbedip, başına porselen bardakla vurarak, öldürdü.

Kan donduran cinayet: Babasının boğazını keserek öldürdüKan donduran cinayet: Babasının boğazını keserek öldürdü

Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı. Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

porselen.jpg

Alacak verecek anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı! Bıçaklayıp başında beklediAlacak verecek anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı! Bıçaklayıp başında bekledi

ÜZERİNDEKİ KAN LEKELERİ ELE VERDİ!

İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı. Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZINI DA BIÇAKLA YARALAMIŞ!

Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Öte yandan, Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Türkiye
Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması başladı
Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması başladı
CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir
CHP'li Günaydın HSK'yı göreve davet etti: Daha fazla tahammül etmek mümkün değildir