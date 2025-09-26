Eşini katletti kan lekesi ele verince itiraf etti: Daha önce de kızını bıçaklamış!

Samsun’un Canik ilçesinde, eşiyle tartışan Yücel Günegül (48), Fatma Günegül’ü (41) porselen bardakla başına vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan, bir süre sonra şüphe üzerine aracı polis tarafından durdurulan Günegül, üzerindeki kan lekeleri fark edilip gözaltına alınınca suçunu itiraf etti.